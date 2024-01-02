У Вишневому на Київщині пошкоджені квартири 700 людей через російську атаку

Внаслідок російської атаки пошкоджені квартири 700 людей у місті Вишневе на Київщині, готові приміщення для їх тимчасового розміщеня.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі національного телемарафону новин

“У зв’язку з тим, що уламки російської ракети впали у подвір’я цілого мікрорайону, було пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна та віконні рами. Але ми найближчим часом розпочинаємо заміри і будемо замовляти, встановлювати людям вікна.

…Зараз у Вишневому організовано штаб. Повністю готові приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом у цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири 700 людей, для 1000 людей у штабі буде організоване тимчасове проживання. Їх буде повністю забезпечено всім необхідним, у тому числі харчуванням.

До нас долучається міжнародний фонд “Джем”, який допоможе і встановить всі вікна у всіх (пошкоджених – ред.) будинках”.

Він уточнив, що у Вишневому пошкоджені 11 багатоквартирних будинків. // УП