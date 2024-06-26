У застосунку «Резерв+» з’явився статус бронювання від мобілізації

У мобільному застосунку “Резерв+” тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко у Facebook.

“Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру “Оберіг”. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян”, – повідомила вона.