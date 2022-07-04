У зруйнованому окупантвми Маріуполі доступ до води мають до 3% жителів

У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі лише до 3% жителів мають доступ до води.

По це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

«Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилася вода після експериментів з водопостачанням», — заявив Андрющенко.

За інформацією радника мера, вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна.

«Доступ до води мають до 3% мешканців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подолання водяної кризи», — підкреслив Андрющенко.