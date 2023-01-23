У ЗСУ показали, як укріплюють оборону Києва та області (фото)

Published

Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва.

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив про продовження роботи з інженерного укріплення рубежів оборони Києва та області. Наразі здійснюється облаштування вогневих точок на ймовірних шляхах просування ворога.

Фото У ЗСУ показали як облаштовують оборону Києва та області 23 січня 2023

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

За словами Павлюка, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Він показав у Telegram, як проходять роботи.

Фото У ЗСУ показали як облаштовують оборону Києва та області 23 січня 2023

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

“Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу”, – написав генерал.

Фото У ЗСУ показали як облаштовують оборону Києва та області 23 січня 2023

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Фото У ЗСУ показали як облаштовують оборону Києва та області 23 січня 2023

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Він розповів, що для облаштування укриттів використовуються залізобетонні споруди. Їх встановлюють нижче рівня поверхні ґрунту. Павлюк пояснив, що споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних і ротних опорних пунктів. // УНІАН

Like

Tags:

You may also like...