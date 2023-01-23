У ЗСУ показали, як укріплюють оборону Києва та області (фото)

Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва.

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив про продовження роботи з інженерного укріплення рубежів оборони Києва та області. Наразі здійснюється облаштування вогневих точок на ймовірних шляхах просування ворога.

За словами Павлюка, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Він показав у Telegram, як проходять роботи.

“Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу”, – написав генерал.

Він розповів, що для облаштування укриттів використовуються залізобетонні споруди. Їх встановлюють нижче рівня поверхні ґрунту. Павлюк пояснив, що споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних і ротних опорних пунктів. // УНІАН