На Харківщині оголосили підозри двом учасникам незаконних збройних формувань так званої «днр»
Обидва брали участь в окупації Харківської області. Їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з іншими підрозділами сил оборони проводять заходи для встановлення осіб, що входять до складу незаконних воєнізованих збройних формувань та воюють у складі окупаційної армії.
В ході відпрацювання інформації оперативники спільно зі слідчими поліції Харківської області встановили особи 37-річного уродженця м. Дзержинськ та 30-річного уродженця м. Макіївка Донецької області.
Перший фігурант вступив до незаконних збройних формувань так званої «днр» у 2014 році, а у період повномасштабного вторгнення перебував на посаді дальноміра ворожої артилерії. Другий підозрюваний також є активним учасником нзф “днр” з 2014 року. У 2022-му році він брав участь в окупації Харківської області та боях під м. Куп’янськ.
26 листопада обом учасникам незаконних збройних формувань заочно було оголошено підозри за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Вирішується питання про оголошення обох підозрюваних у розшук.
Слідство триває за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України