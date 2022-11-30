На Харківщині оголосили підозри двом учасникам незаконних збройних формувань так званої «днр»

Обидва брали участь в окупації Харківської області. Їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з іншими підрозділами сил оборони проводять заходи для встановлення осіб, що входять до складу незаконних воєнізованих збройних формувань та воюють у складі окупаційної армії.

В ході відпрацювання інформації оперативники спільно зі слідчими поліції Харківської області встановили особи 37-річного уродженця м. Дзержинськ та 30-річного уродженця м. Макіївка Донецької області.

Перший фігурант вступив до незаконних збройних формувань так званої «днр» у 2014 році, а у період повномасштабного вторгнення перебував на посаді дальноміра ворожої артилерії. Другий підозрюваний також є активним учасником нзф “днр” з 2014 року. У 2022-му році він брав участь в окупації Харківської області та боях під м. Куп’янськ.

26 листопада обом учасникам незаконних збройних формувань заочно було оголошено підозри за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про оголошення обох підозрюваних у розшук.

Слідство триває за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України