Удар російських дронів по Одесі: стали відомі наслідки (фото)

В Одесі в результаті ворожої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе у ніч проти 9 листопада були пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що в одному з районів міста пошкоджень зазнали декілька багатоповерхових будинків та будинки в приватному секторі.

Також були пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі. При цьому в міськраді додали, що дані щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.

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Виконувач обов’язки Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби.

За його словами, буде розгорнуто міський оперативний штаб “для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА”.