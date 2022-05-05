Журналісти ідентифікували дагестанських військових 136 омбр, які воюють проти України (відео)

Родичі деяких із них у соцмережах підтвердили факт їх загибелі.

Журналісти «Слідство інфо» ідентифікували дагестанських військових 136 омбр, які воюють проти України. Військові з Республіки Дагестан мають одні з найбільших втрат серед усіх окупаційних формувань.

Переважно вони воюють на Донбасі, йдеться у матеріалі «Слідство інфо».

Півтора місяці тому Головне управління розвідки Міноборони України опублікували кількатисячний список військових 136 омбр. Невдовзі його поширили в групі цієї бригади в соцмережі, після чого військові, ймовірно, почистили свої профілі. Однак журналісти встановили кількох із них.

За даними Генштабу ЗСУ, в квітні батальйонна тактична група 136 омбр, яка діяла на Курахівському напрямку, втратила до 250 осіб та 10 одиниць систем артилерії. А СБУ перехопила розмову окупанта, який розповів, що дагестанці тікають з поля бою.

Командиром бригади є полковник Ромн Демурчиєв. Старший лейтенант Тажиб Курбанов – заступник командира роти. Менше ніж через місяць після повномасштабного вторгнення його родичка повідомила про смерть цього чоловіка під Маріуполем. Ще один загиблий дагестанець – Ирасханов Арсанович.

Його та Курбанова загибель підтверджена росіянами, а є й ті, які не значаться як бойові втрати. Один із них – Павло Хорошайлов, начальник штабу. Журналісти зателефонували за його номером телефону, але чоловік, який підняв слухавку, говорити відмовився. Але потім надіслав скрін повідомлення, в якому йшлося, що військовий, «за попередніми даними», помер на «спецоперації».

Також, ймовірно, участь у війні проти України брав молодший сержант Олександр Головко – начальник апаратної. Свою сторінку в соцмережі він востаннє відвідував 18 лютого. Підтвердження його загибелі поки нема.

Ще один ідентифікований по соцмережах військовий бригади – Владислав Безруков. В онлайні був відносно недавно. Має посаду командира відділення. Його мати активно підтримує війну. В коментарі журналістам жінка не підтвердила, але і не спростувала участі її сина у війні.

«Як бачимо, російські військові з Дагестану також воюють в Україні, переважно на східному напрямку. А їхні сімʼї регулярно отримують похоронки і ховають своїх чоловіків і синів як героїв», – зазначили в «Слідство інфо».

Нагадаємо, на третій день широкомасштабної агресії проти України (26 лютого) Росія вперше публічно визнала факт загибелі у «спеціальній операції в Україні» свого військовослужбовця – глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття сім’ї офіцера Нурмагомеда Гаджімагомедова, вихідця з республіки.

У березні місцеві медіа повідомили, що коли відлік знищених окупантів пішов на сотні, найбільша північнокавказька республіка знову вибилася в лідери за кількістю загиблих серед інших російських регіонів. Точне число втрат із Дагестану невідоме, але воно значно перевищує список, встановлених поіменно. // LB.ua