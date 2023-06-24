Україна до цього часу не має контакту з усіма військовополоненими, які опинилися на території прокремлівської Угорщини

Українська влада до цього часу не має контакту з деякими військовополоненими, які опинилися на території Угорщини.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

При цьому заявив, що влада Угорщини мала безпосереднє відношення до цього обміну українських військовополонених з рф

Не могли 11 громадян України, які мають офіційний статус військовополонених просто так з території рф опинитись на території Угорщини. Безпосередньо в це була втягнута офіційна влада Угорщини» , – зазначив Лубінець.

За його словами цей обмін мав стати початком компанії з дискредитації України, що вона, нібито, не турбується про своїх полонених.

«За нашими даними, повинна була розпочатись інформаційна кампанія проти України з дискредитації України, влади України з тим, що нібито ініціатива повернення полонених, то росія готова на це йти».

Днями Лубінець заявляв, що місцеперебування українських військовополонених в Угорщині відоме, але вони фактично в ізоляції.

Перед цим в МЗС повідомили, що трьох військовополонених вивезли з Угорщини в Україну.