Україна вдарила по НПЗ і заводу із «Шахедами» у Татарстані, – джерело
Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Це неподалік від місця, де під удар потрапив і завод зі збірки “Шахедів”.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
Тим часом росЗМІ пишуть, що йдеться про НПЗ “Танеко” в Нижньокамську. За попередніми даними, дрон влучив по одній з установок. Спалахнула пожежа.
Що відомо про цей НПЗ
Нафтопереробний завод “Танеко” (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) компанії “Татнафта”, розташований у Нижньокамську в Татарстані. Його було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії. У 2022 році він піднявся до п’ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.
ГУР атакувало завод зі збірки “Шахедів” у Татарстані
Ціллю атаки у російському Татарстані, який знаходиться за понад 1000 км від України, став завод зі збірки “Шахедів”. Це була операція ГУР.
Як розповіло джерело виданню, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе “Шахед”, які росіяни маркують під “Герань-2”.
За даними видання, це операція, проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України.
Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.