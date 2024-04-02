Україна вдарила по НПЗ і заводу із «Шахедами» у Татарстані, – джерело

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Це неподалік від місця, де під удар потрапив і завод зі збірки “Шахедів”.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як зазначило джерело, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.