Окупанти підтвердили смерть колаборанта Юнакова внаслідок підриву авто на Харківщині

Вибух відбувся біля «адміністрації».

Призначений окупантами «голова» так званої адміністрації Великого Бурлука Харківської області загинув внаслідок вибуху в його машині.

Інформацію про це з посиланням на окупаційну «адміністрацію» оприлюднило прокремлівське російське державне інформаційне агентство.

Про загибель Юнакова вчора у Телеграм неофіційно повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголошував, що інформація потребує уточнень.

«У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації», – писав він.

Окупанти стверджують, що під авто юнакова невідомі «диверсанти» підклали саморобний вибуховий пристрій.

Вибухи в авто колаборантів трапляються і на інших тимчасово окупованих територіях. Наприклад, наприкінці червня підірвали авто з народним депутатом Олексієм Ковальовим, який працює на російських військових і має підозру в державній зраді. Він вижив. // LB.ua