Україна задоволена результатами “Рамштайну”. Не всю допомогу озвучили публічно – міністр оборони Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн” у Німеччині, що пройшло у п’ятницю, 20 січня.

В ексклюзивному інтерв’ю Українській служби “Голосу Америки” міністр Резніков розповів:

“Я дуже задоволений і дуже дякую Ллойду Остіну і Марку Міллі, команді, яка організувала “Рамштайн”, і звісно, приймаючій стороні, Німеччині, і новому міністру, пану Борису. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій”.

За словами міністра, крім озвученої військової допомоги Україні, “деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає, тому я дуже задоволений”.

За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу приділили “посиленню протиповітряної оборони”.

“Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на “Рамштайні” не лише про Patriot, а й про інші системи. Мова йде про короткі, середні і дальні можливості дії, так само це стосується по висоті”, – заявив Олексій Резніков.

“Наша задача – не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів – своєчасність і негайність надання допомоги, – наголосив глава оборонного відомства України. – Всі розуміють, що для опанування складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці захисники і захисниці вже продемонстрували, що вони швидко опановують сучасні складні системи, від артилерії до UAV (безпілотники – ред.). Наприклад, навчання на тих же Patriot буде значно швидше зроблено, і так далі”.

Резніков повідомив, що українські військові вже перебувають на території США, вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. “Вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами, тому тримаємо кулаки”, – сказав міністр.

“Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримання можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року”, – додав Резніков.

Міністр оборони України наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: “Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними – на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків”.

На питання, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, Олексій Резніков віджартувався: “Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу”.