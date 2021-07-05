Викрито ватажків прокремлівського «Батальйону Восток», які катували українських військових

Контррозвідники СБУ викрили двох бойовиків так званої «ДНР», які підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни. Зловмисники чинили збройний супротив силам АТО\ООС і причетні до катувань українських військовослужбовців.

Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на «посадах» командирів підрозділу так званого «Батальйону Восток», вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим.

За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Заходи із викриття злочинів здійснювались за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ