На Харківщині Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів
Захисники України провели успішні операції, поділився голова Харківської обласної державної адміністрації.
В Харківській області Збройні сили Україні в результаті контрнаступу звільнили кілька населених пунктів — Леб’яже, Базаліївка та частину Кутузівки.
Захисники України також просунулися далі на схід у районі села Мала Рогань, повідомив у своєму каналі в Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру», — зазначив чиновник. // УНІАНTweet