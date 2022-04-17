На Харківщині Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів

Захисники України провели успішні операції, поділився голова Харківської обласної державної адміністрації.

В Харківській області Збройні сили Україні в результаті контрнаступу звільнили кілька населених пунктів — Леб’яже, Базаліївка та частину Кутузівки.

Захисники України також просунулися далі на схід у районі села Мала Рогань, повідомив у своєму каналі в Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру», — зазначив чиновник. // УНІАН