Українська ППО збила вже 14 “незбиваємих” російських аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал”

Українська ППО збила загалом 14 аеробалістичних ракет “Кинджал”, якими Росія обстрілює територію України. Про це повідомив сьогодні, 12 серпня в ексклюзивному коментарі Українському Радіо речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також Українська ППО збила понад 20 “іскандерів” та С-400.

За словами Юрія Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 “Кинджал”. Хоча запас “кинджалів” у ворога відносно невеликий.

“Щодо вчорашньої (11 серпня 2023 року – ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є”, – констатував Юрій Ігнат.

Була інформація про перший збитий “Кинджал” у травні, зараз – це друга ракета чи були ще?

“Уже не один “Кинджал” знищено протиповітряною обороною України. Зокрема, 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 14 “кинджалів” були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема “іскандери” та С-400. Враховуючи, що “Кинджал” рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато”, — констатує Юрій Ігнат.

“Ворог володіє інформацією про важливі об’єкти, але українське військове керівництво вживає заходів у відповідь”

Об’єкти інфраструктури та військові об’єкти завжди під прицілом ворога, зазначає Юрій Ігнат. І вчорашня атака — підтвердження тому, що противник володіє інформацією і використовує її, зауважує речник командування Повітряних Сил. Водночас він наголошує: “українське військове керівництво теж розуміє це і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення”.

“Росіяни виробляють близько 100 ракет щомісяця, але “кинджалів” у них найменше”

“Учора росіяни витратили чотири ракети “Кинджал” для вбивства однієї дитини (11 серпня 2023 року Росія атакувала “кинджалами” Івано-Франківщину, внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик — ред.). Ворог використовує величезні кошти для виготовлення цих ракет. Чотири ракети коштують десятки мільйонів доларів. Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 “Кинджал”. Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника “кинджалів” усе ж таки є менше, ніж інших ракет”, — констатує Ігнат.



Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: ФБ-сторінка Юрія Ігната

“Кількість пускових установок треба збільшувати”

Німеччина звітувала про новий пакет військової допомоги для України, і зокрема, йшлося про те, що передані ще дві пускові установки Patriot. “Одна пускова установка — це чотири транспортно-пускові контейнери, це чотири ракети. І в потрібний час, в потрібному місці, ви розумієте, скільки може бути врятовано життів, якщо одна пускова установка зіб’є одночасно чотири балістичні, аеробалістичні чи крилаті ракети. Тому кожна така допомога — це, безумовно, врятовані життя та інфраструктура, а також знищені ворожі цілі. Тому посилення потрібно. Батареї, які ми маємо сьогодні, зокрема Patriot, можуть бути з різною кількістю пускових — від однієї і до восьми. І таким чином посилюється сама батарея та її бойові спроможності”, — коментує речник командування Повітряних Сил.

“Усі цілі у небі відстежуються, якщо це імітаційні пуски, то не варто хвилюватися”

“Імітаційні пуски ракет — це електронні радіоімпульси. Це дуже складна ситуація, тому що радіотехнічні війська — один із найтехнологічніших родів Повітряних сил. Техніка та радіолокаційні станції відстежують повітряну обстановку всередині країни, за її межами. Можлива ситуація, що ворог, імовірно, використовує засоби радіоелектронної боротьби, і в небі з’являються цілі, не фізичні, а імітаційні, яких насправді немає. Але, зрештою, ризикувати і перевіряти, яка це ціль — фальшива чи ні ​​— ніхто в цьому випадку не стане. Тому одразу повідомляється, що помічено можливо “Кинджал”, адже відповідає швидкість. Якщо виявиться, що це хибна ціль, то відповідно ніхто не страждає”, — резюмує Юрій Ігнат.