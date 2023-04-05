Українська розвідка звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму щодо співпраці
Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів!
Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!
Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:
• пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
• складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
• точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
• місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
• штабів та пунктів управління окупаційними військами;
• місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
🇺🇦 Слава Україні!
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