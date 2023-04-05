Українська розвідка звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму щодо співпраці

Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів!

Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!

Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

• пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

• складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

• точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

• місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

• штабів та пунктів управління окупаційними військами;

• місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Разом виженемо окупантів з рідної землі!

🇺🇦 Слава Україні!

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Головне управління розвідки МО України