Українські бійці знищили на сході більше 70 окупантів та їх техніку, – ОТУ «Схід»

Також наші воїни знищили техніку ворога.

Сьогодні, 14 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 73 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Українські захисники сьогодні знищили:

танків – 2;

БМП – 3;

БТР – 3;

артилерійські системи – 5;

мінометів – 1;

АТТ – 5.