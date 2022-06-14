Українські бійці знищили на сході більше 70 окупантів та їх техніку, – ОТУ «Схід»
Також наші воїни знищили техніку ворога.
Сьогодні, 14 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 73 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».
Українські захисники сьогодні знищили:
- танків – 2;
- БМП – 3;
- БТР – 3;
- артилерійські системи – 5;
- мінометів – 1;
- АТТ – 5.
Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога — російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника. // LB.ua