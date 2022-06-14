Українські бійці знищили на сході більше 70 окупантів та їх техніку, – ОТУ «Схід»

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Також наші воїни знищили техніку ворога.

Сьогодні, 14 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 73 загарбників.

Українські бійці знищили на сході більше 70 окупантів, – ОТУ "Схід"

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Українські захисники сьогодні знищили:

  • танків – 2;
  • БМП – 3;
  • БТР – 3;
  • артилерійські системи – 5;
  • мінометів – 1;
  • АТТ – 5.

Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога — російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника. // LB.ua

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