Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ

Українське хакерське угруповання, ймовірно, за підтримки СБУ, зламало московського інтернет-провайдера “М9ком” й “знесла” його сервери. Внаслідок чого частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

“Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ”, – кажуть співрозмовники.

Крім того, хакери вивантажили більш як 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими. Їх можна переглянути за посиланням.

Водночас для хакерів, як стверджують джерела, “М9ком” це така одна з “розминочних атак” перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою за “Київстар”.

Не перша помста

Нагадаємо, в грудні РБК-Україна з посиланням на власні джерела вже писало, що українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки, вирішили помститися за кібератаку на “Київстар” та знищили IT-інфраструктуру російської компанії “Росводоканал”. Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів

Масштабна кібератака на “Київстар”

Нагадаємо, що масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався 12 грудня. За офіційними даними мережу атакували хакери, пов’язані з РФ. Через що було відкрито справу за вісьмома статтями.