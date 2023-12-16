Українські військові отримали партію далекобійних БпЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

Компанія Terminal Autonomy, раніше відома як One Way Aerospace, оголошує про успішне завершення закупівель, спрямованих на полегшення бойового розгортання їхньої системи AQ 400 Scythe.

Про це повідомляє Defence Blog.

В офіційній заяві компанія оголосила, що ця віха, відзначена початковою виробничою потужністю в 100 одиниць і амбітними планами збільшити до 500 одиниць БпЛА щомісяця, віщує значний стрибок у сфері стратегічних військових можливостей ЗСУ.

AQ 400 Scythe являє собою безпілотник великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг, здатний нести корисне навантаження до 32 кілограмів (з можливістю збільшення до 70 кг шляхом зменшення дальності).

Компанія Terminal Autonomy стратегічно налагодила виробництво безпілотників-камікадзе через мережу менших об’єктів і інженерних фірм, які вміють виробляти подібні платформи. Хоча деякі комплектуючі компанія закуповує за межами України, насамперед з Німеччини та Великої Британії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України. // Букви