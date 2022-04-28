Українські військові підірвали залізничний міст, що використовувався російськими окупантами для перекидання військ і палива з Криму

Ранком 28 квітня, під Мелітополем українські ССО підірвали залізничний міст, що використовувався російськими окупантами для перекидання військ і палива з Криму, а також вивезення награбованого.

Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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«Сьогодні приблизно о 8:00 відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, оскільки зрозуміли – дістанемо їх кругом», – написав він.