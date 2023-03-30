Українці успішно освоїли систему Patriot у США та вже повернулися до України
Військовослужбовці ЗСУ, які проходили навчання на системі протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатах, повернулися до України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста “Голосу Америки” Джеффа Селдіна та CNN, про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер.
“США підготували загалом 7 тисяч українських військових, у тому числі 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, повернулися до України після завершення навчання”, – повідомив Райдер.
Речник Пентагону також зазначив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських військових у складі двох бригад – одна оснащена бойовими машинами БМП Bradley, а друга – БМП Stryker.
“Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України”, – додав Райдер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що група із 65 українських військових закінчує інтенсивне навчання системі ППО Patriot. Тренування проходять у Форт-Сілл, штат Оклахома.