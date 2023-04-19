Унаслідок російських обстрілів Харківщини загинули двоє людей, поранені троє

Вісімнадцятирічна дівчина госпіталізована у важкому стані.

Учора, 18 квітня, окупанти продовжували масовано обстрілювати Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За оновленими даними, також загинули двоє людей: 50-річного чоловіка та жінки 44 років. Їхні тіла знайшли під завалами у Вовчанську.

“Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів”, – розповів Синєгубов.

За його словами, поранення дістало подружжя 68-ми та 54-х років внаслідок атаки окупантів. Постраждалим надали допомогу на місці. Розбір завалів триває.

У селі Петропавлівка Куп’янського району через ворожі обстріли пошкоджені щонайменше п’ять житлових будинків. Поранення отримала вісімнадцятирічна дівчина, яка була госпіталізована у важкому стані.

Також внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна у Куп’янському районі важке поранення отримала жінка 77 років, яка була госпіталізована.

У селі Кутківка Куп’янського району внаслідок обстрілів спалахнула лісова пожежа.

Голова ОВА попереджає, що в області залишається високою мінна небезпека. У центральному районі міста Балаклія жінка 60-ти років наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Постраждалу госпіталізували з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 гектарів території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла. // LB.ua