В Ер-Ріяді розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США

Перед цим Україна і США провели переговори у неділю, 23 березня. У понеділок, 24 березня, американська делегація протягом 12 годин проводила перемовини з росіянами. Сьогодні зранку вони мали оприлюднити спільну заяву, але поки цього не зробили.

У Саудівській Аравії розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США. Про це повідомляє Agence France-Presse. “В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації”, – йдеться у повідомленні. За інформацією агенції Reuters, в адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що за підсумками 12-годинних перемовин з росіянами у Саудівській Аравії “було досягнуто прогресу”, а найближчим часом має статися “позитивне оголошення”.

Тим часом у Держдепі США стверджують, що деталізація умов миру між Україною та Росією може відбутися лише після припинення вогню. LB.ua