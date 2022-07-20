В Мелітополі окупанти відбиратимуть у мешканців квартири, придбані до 19 лютого

За попередніми підрахунками, в тимчасово окупованому місті залишається близько 60 тисяч мешканців.

У Мелітополі окупанти відбиратимуть у мешканців квартири, які були придбані до 19 лютого цього року.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація на тимчасово окупованих територіях становиться з кожним днем все складнішою. За останній тиждень окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.

“Дивляться, хто живе у квартирі і особо уважно дивляться на те, коли оформлено право власності чи договір купівлі-продажу. Все, що оформлено до 19 лютого, ворог не визнає. Каже, що буде забирати ці квартири та поселяти до цих приміщень якихось своїх мешканців з дальніх регіонів Росії”, – акцентував Федоров.

Крім того, мер Мелітополя зазначив, що велике занепокоєння викликає гуманітарна катастрофа, яка склалася у тимчасово окупованому регіоні.

“Два тижні вже немає природнього газу. Опалення є лише електричне, а гаряча вода з’являється тільки за допомогою електроенергії. Тому, багато хто з мешканців заносить балони з природнім газом до своїх домівок і квартир. Зрозуміло, що це небезпечно, тому що можуть бути вибухи (балонів з газом – УНІАН), як вже траплялося і в Мелітополі, й на інших тимчасово окупованих територіях”, – пояснив Федоров.

Він додав, що, на його думку, ворог не збирається залишатися взимку на тимчасово окупованих територіях, тому що в Мелітополі взагалі не ведеться підготовка до опалювального сезону.

За його словами, деякі котельні повністю зруйновані, і певні райони вже точно залишаться без опалення.

“Ворог покине наші території, але я зовсім не уявляю як це зробити (забезпечити опалення – УНІАН) за місяць, тиждень-два, коли у нас залишиться обмаль часу”, – пояснив Федоров.

Мер Мелітополя поінформував, що, за попередніми підрахунками, в тимчасово окупованому Мелітополі залишається близько 60 тисяч цивільного населення.

Також Федоров зауважив, що від підприємців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, окупанти вимагають перереєструватися в окупаційній “податковій”.

“Вони всіх лякають, що хто з 1 серпня не буде зареєстрований у їхній псевдоподатковій, всі підприємства та їх бізнес буде відбиратися. Ми ж чітко розуміємо, що ніякої такої “податкової” не існує. Що всі ці кошти будуть платитися не в бюджет Росії, а в якусь касу, що придумали окупанти, і всі ці гроші будуть крастися. У підприємців дуже складна ситуація – або вони реєструються, або їх бізнес просто відбирають”, – підкреслив Федоров.

Він сподівається, що вже найближчим часом буде правове роз’яснення від уряду України, як діяти мешканцям та підприємцям на тимчасово окупованій території у тих складних ситуаціях, в яких вони опинилися. // УНІАН