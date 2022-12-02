В Одесі судитимуть експравоохоронця, який спільно з окупантами катував українців

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника ГУ МВС України в Донецькій області за фактами державної зради та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ексміліціонер з Маріуполя, який звільнився з правоохоронних органів у 2014 році, добровільно перейшов на біг ворога та вступив на службу до військового підрозділу зс рф.

Він обійняв посаду заступника так званого «коменданта – начальника гарнізону» окупаційних військ, який дислокувався на території смт. Лазурне, під позивним «Грек». До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Чоловік схиляв до співпраці з окупаційною владою рф представників українських держорганів та органів місцевого самоврядування, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Спільно з представниками збройних сил, спецслужб, правоохоронних органів рф катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.

Так, на початку квітня обвинувачений разом з військовими держави-агресора затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Тривалий час чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих мешканців, які можуть співпрацювати і надавати інформацію співробітникам СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Одеська Обласна Прокуратура