В Україні масово відрахують студентів-чоловіків
У Міносвіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована
Міністерство освіти та науки розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», повідомляє «Главком».
Він додає, що наразі в Україні у понад 100 закладах проводяться перевірки щодо того, чи справді в них навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше, які були зараховані.
Водночас він говорить, що наразі є велика кількість чоловіка віком від 25 років, які «зрозуміли, що освіта – це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять». За його словами, такі студенти часто є зразковими. І Міносвіти дуже зацікавлено у таких студентах і їхньому розвитку, тому що це майбутній людський капітал України.Tweet