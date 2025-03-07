Велика Британія продовжить надавати Україні розвіддані

За даними ЗМІ, Велика Британія продовжить надавати Україні певні розвіддані, однак не ті, якими з нею ділитимуться Сполучені Штати.

Джерело: The Guardian

За даними ЗМІ, Велика Британія продовжить надавати Україні певні розвіддані, однак не ті, якими з нею ділитимуться Сполучені Штати.

За даними джерел видання, Велика Британія передаватиме свій аналіз необроблених даних, так само як і деякі інші країни Європи. При цьому зазначається, що їм все одно буде важко замінити інформацію, які Україні надавали США.

“Вони не настільки далекобійні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце. Але вони дадуть змогу Україні зберегти деякі завчасні попередження про атаку та певний ступінь можливості глибокого удару по Росії”.

Дані розвідки, зібрані з супутників, наземних станцій, літаків-розвідників і таємно розгорнутих наземних військ, збираються та передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел. Це дає змогу Україні завдавати ракетних та безпілотних ударів углиб Росії.

Франція також публічно заявила, що продовжить надавати Україні розвіддані. За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, хоча рішення США матиме “значний оперативний вплив”, Париж допомагатиме своєю “суверенною розвідкою”.

Він також зауважив, що Велика Британія у цій ситуації у складнішому становищі, оскільки її розвідувальний апарат тісніше пов’язаний зі Штатами.

Експерти припускають, що рішення США припинити надавати Україні розвіддані може дати змогу Росії відновити і полегшити наступ на Харків.

Є також занепокоєння, що тепер Україні буде важче фіксувати виліт російських винищувачів з авіабаз та ракетні пуски.

Експерт з оборони вважає, що тепер Україна також не зможе визначати наближення балістичних ракет “Іскандер-М” та їхні північнокорейські аналоги KN-23 і KN-24. Редактор Defence Express Валерій Рябих зазначив, що США поставили під загрозу безпеку мирних мешканців.

Водночас він вважає, що втрата американських розвідданих не матиме суттєвого впливу на ситуацію безпосередньо на фронті.

“У нас є свої розвідники, супутникові служби та агенти у Росії. Цього достатньо, щоб вразити стаціонарні об’єкти углиб Росії”.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що це рішення США має на меті змусити Київ до дипломатії.

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона, в межах припинення військової допомоги.

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