Вибухи в окупованому Бердянську: орки приховують що в місті палають z-мобілі

Окупанти приховують, що на території колишнього заводу Першотравневого у центрі міста Бердянськ палають військові автомобілі з маркуванням «z”.

Про це повідомив представник Бердянської міської ради Даниїл Водолазький в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

«Сьогодні зранку веселий ранок у орків в Бердянську вийшов. Пролунало три гучних вибухи. За словами окупантів це було коротке замикання на Бердянській підстанції електромереж. Але насправді, ми розуміємо що там відбувалося. Орки приховують той факт, що зараз на території колишнього заводу Першотравневого, фактично центр міста — палають військові автомобілі з позначкою z», — сказав Водолазький.

Він повідомив також, що місцеві жителі у цей день не святкували «день росії», окупанти привезли свою масовку.