Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів (аудіо)

Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників.

Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.

За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.

«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмує загарбник.

Що ж, рашисти, ласкаво просимо до пекла! Ви самі обрали собі таку долю!

Служба безпеки України