Війна зробила непридатними для використання 5 млн. гектарів земель в Україні

Площа озимих культур скоротилася на 3,2 млн гектарів.

Близько 5 млн гектарів сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через замінування, забруднення вибухонебезпечними залишками або бойові дії, що тривають.

Про це заявив голова Аграрного комітету ВР Олександр Гайду із посиланням на дані від обласних військових адміністрацій.

Зазначається, що площа озимих культур скоротилася на 3,2 млн гектарів через наслідки бойових дій.

“Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 млн гектарів, хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 млн гектарів. Це безпосередньо впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливості зробити це самостійно”, – наголосив депутат.

Він додав, що представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) планують виділити у 2023 році близько 50 млн доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів для очищення українських територій.

Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують зменшення врожаю у 2023 році на рівні 10- 15%. // LB.ua