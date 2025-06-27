Зеленський надав чинності новим санкціям

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Відповідний указ з’явився на його сайті 27 червня.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапило АТ “Інститут нових вуглецевих матеріалів та технологій” (“Институт новых углеродных материалов и технологий”), АТ “Русавтотранс” і АТ “Супутникова система «Гонець». Також під санкції потрапили АТ “Трієма”, “Уніхімтек”, “Фінвал Енерго”, ТОВ “”Виробничо-комерційна фірма «Альфа – Сталь»”, “ГК «Автоматизація виробництва Групп – Сучасні машинобудівні технології»”, “Реальна робототехніка” і ще 25 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб санкції отримали 52 людини з російським громадянством. // LB.ua