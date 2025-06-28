Внаслідок російського удару в Одесі двоє людей загинули, ще щонайменше девʼятеро – поранені, серед них двоє дітей

Цієї ночі ворог вкотре здійснив агресію проти мирного населення, скерувавши безпілотні летальні апарати на місто та прилеглий район.

Пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби. Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС.

На жаль, загинуло подружжя – тіла дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Також наразі відомо про ще дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, віком 3 і 7 років.

Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточняється.

Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. До виконання завдань залучено 66 співробітників поліції.

Закликаємо всіх відповідально ставитися до сигналу «Повітряна тривога»: відразу прямувати в укриття та залишатися там до оголошення сигналу «Відбій».

Відділ комунікації поліції Одещини