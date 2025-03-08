Внаслідок російської атаки на Харківщині загинуло троє людей

Також постраждали ще семеро цивільних осіб. Вони отримали поранення уламками скла та гостру реакцію на стрес.

8 березня росіяни росіяни атакували, попередньо чотирма БпЛА «Шахед», цивільне підприємство в місті Богодухів. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

Крім того, поранень зазнали семеро громадян, шістьох з них госпіталізували.

Пошкоджені складські приміщення та виробничий цех.

Слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики негайно прибули на місце події. Поліцейські збирають речові докази та документують наслідки обстрілів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області