Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули вже 383 дитини

Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

6 вересня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина.

6 вересня внаслідок обстрілу смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора