Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
Одна людина загинула та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів села Шестірня у Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram:
“Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні”.
За словами голови ОВА, у результаті обстрілу виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Масштаби руйнувань з’ясовуються. // УПTweet