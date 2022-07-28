Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

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Одна людина загинула та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів села Шестірня у Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram:

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 27 липня. Фото з Telegram Резніченка

“Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні”.

За словами голови ОВА, у результаті обстрілу виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Масштаби руйнувань з’ясовуються. // УП

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