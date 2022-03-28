Втрати України через війну перевищили 560 млрд. доларів

Україна втратила через війну вже понад 560 млрд доларів, зокрема, 119 мільярдів на втраченій інфраструктурі.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.

«564,9 мільярдів доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення», — вказала урядовець.

Вона пояснила, що існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Зі слів Свириденко, наразі структура руйнувань наступна:

— 119 млрд дол. США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

— 112 млрд дол. США – втрати ВВП у 2022 році;

— 90,5 млрд дол. США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

— 80 млрд дол. США – втрати підприємств та організацій;

— 54 млрд дол. США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

— 48 млрд дол. США – втрати державного бюджету.

«Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф. Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України», — наголосила посадовець.