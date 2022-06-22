Вже 324 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 307, Харківській — 175, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

21 червня через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора