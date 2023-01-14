Як це – бути поруч із м’ясником: представник України звернувся до членів Радбезу ООН після російського удару по Дніпру (фото)

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Він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю.

Постійний представник України в Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця емоційно звернувся до членів Радбезу ООН після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі.

фото - twitter.com/SergiyKyslytsya

“Як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію”, – написав Кислиця в Twitter.

У дописі він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю. // УНІАН

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