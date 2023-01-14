Як це – бути поруч із м’ясником: представник України звернувся до членів Радбезу ООН після російського удару по Дніпру (фото)
Він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю.
Постійний представник України в Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця емоційно звернувся до членів Радбезу ООН після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі.
“Як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію”, – написав Кислиця в Twitter.
У дописі він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю. // УНІАНTweet