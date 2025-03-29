З цивільної людини – в солдати: чому вчать у навчальних центрах

Які навички треба опанувати на короткий термін, розповідає інструктор з позивним Тринадцятий.

Базова загальновійськова підготовка – це процес перетворення цивільної людини на солдата, здатного виживати та воювати в складних умовах. Тут треба за короткий термін опанувати низку навичок – може й не найскладніших, але життєво необхідних.

Тактика, базова інженерна робота, медицина – інструктор на позивний Тринадцятий – в рамках спільного проєкту LB.ua та ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок” – розповідає, як і чому вчать в навчальних центрах.