Взято під варту мешканця Дружківки, який передавав інформацію ворогу

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Дружківки повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Дружківка через мобільний додаток «ZELLO» з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, з корисливих мотивів, передав представникам РФ інформацію про кількість військової техніки та особового складу підрозділу ЗСУ на території міста.

В порядку ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора