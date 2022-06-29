З’явилося відео удару російської ракети по багатоповерхівці в Миколаєві

29 червня в Миколаєві в результаті ракетного обстрілу постраждав п’ятиповерховий житловий будинок.

Момент удару російською ракетою по п’ятиповерхівці у Миколаєві вдалося зняти на камеру відеоспостереження в сусідському будинку.

Приліт припав по верхніх поверхах дому.

Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна сусідньої багатоповерхівки.

Як повідомлялося, зранку 29 червня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу постраждав п’ятиповерховий житловий будинок. Повідомлялось спочатку про 3 загиблих, 5 поранених.

Вдень рятувальники повідомили, що дістали з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку тіло ще одного мешканця, таким чином кількість загиблих зросла до 4-х.

Вже ввечері кількість жертв зросла до 5 осіб. В цей час відомо про 5 загиблих і 5 поранених.

Окрім житлового будинку, сьогодні зранку російські окупанти поцілили у гаражний кооператив. Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок.

Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура. // УНІАН