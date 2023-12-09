За час окупації у Крим незаконно прибуло 800 тис. громадян Росії

Про це повідомляють Інститут вивчення війни (ISW), Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ).
За інформацією аналітиків УГСПЛ, на території окупованого півострова ключовими елементами політики окупантів, яка змінила демографію, було:
- пільгове іпотечне кредитування;
- переміщення російських військових, правоохоронців, державних, медичних та освітніх працівників, суддів та їхніх родин;
- видворення українців на материкову частину України;
- стимулювання переїзду українців на російську територію.
За інформацією аналітиків Гельсінської спілки, ідентичну політику держава-агресор проводить на інших окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення.
Але на цей момент колонізаційна політика є не настільки успішною як в Криму, оскільки інтенсивність бойових дій не дозволяє мотивувати цивільних росіян масово переміщатися на окуповані території. // УП