За час окупації у Крим незаконно прибуло 800 тис. громадян Росії

У Крим із 2014 року незаконно прибуло до 800 000 громадян Росії, а близько 100 000 українців покинули півострів.

Про це повідомляють Інститут вивчення війни (ISW), Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ).

За інформацією аналітиків УГСПЛ, на території окупованого півострова ключовими елементами політики окупантів, яка змінила демографію, було:

пільгове іпотечне кредитування;

переміщення російських військових, правоохоронців, державних, медичних та освітніх працівників, суддів та їхніх родин;

видворення українців на материкову частину України;

стимулювання переїзду українців на російську територію.

За інформацією аналітиків Гельсінської спілки, ідентичну політику держава-агресор проводить на інших окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення.

Але на цей момент колонізаційна політика є не настільки успішною як в Криму, оскільки інтенсивність бойових дій не дозволяє мотивувати цивільних росіян масово переміщатися на окуповані території. // УП