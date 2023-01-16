За пособництво окупантам судитимуть колишнього тероборонівця Херсонщини

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього учасника тероборони в Херсонській області за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений на початку червня 2022 року перебуваючи у Херсоні через засоби масової інформації закликав військовослужбовців Збройних Сил України, територіальну оборону, резервістів та громадян, які не приймають владу держави-агресора скласти зброю та підтримати ворога. Він передавав окупаційній адміністрації РФ персональні відомості про учасників Сил територіальної оборони.

Заходи з документування та викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора