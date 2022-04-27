Зафіксовано щонайменше 20 випадків катування росіянами мешканців Тростянця

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що російські солдати під час окупації Тростянця (Сумська область) катували цивільних. Лише за тиждень було зафіксовано щонайменше 20 таких випадків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Оглядаючи місто, правоохоронці знайшли місця, де відбувалися катування, та виявили там кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Ба більше, працівники ДБР також виявляли й розтяжки із гранат.

Також слідчі встановили, що приблизно 45% загальної площі Тростянця пошкоджено російською артилерією. А саме – 122 житлові будинки, а також лікарні. // Букви