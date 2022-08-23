Захисникам держави присвоєно звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський під час ветеранського форуму “Захисники. Перекличка. Там де ми, там Україна” вручив ордени “Золота Зірка” капітану Андрію Шогану, якому присвоєно звання Героя України, а також родинам загиблих українських захисників, удостоєних цього звання посмертно.
Орден “Золота Зірка” отримав старший технік-інструктор вертолітної ескадрильї капітан Андрій Шоган, якому присвоєно звання Героя України.
На початку квітня він брав участь у перевезенні боєприпасів, висадці розвідувальної групи ГУР МО України та евакуації поранених із Маріуполя.
Під час заходу та зльоту з майданчика в місті його групу атакували зі стрілецької зброї та ЗРК “Тор”, а, повертаючись, бійці зазнали обстрілу з корабля противника, проте завдання було виконане в повному обсязі.
ГУР МО України щиро вітає мужнього воїна з високою нагородою та бажає швидкого одужання і подальших успіхів.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet