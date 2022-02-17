​Заявления России о "геноциде" на Донбассе - это безосновательная ложь, - ОБСЕ

«СММ имеет полный доступ к подконтрольным правительству районам Украины и никогда не сообщала ничего, что хотя бы отдаленно напоминало претензии России».

Наблюдатели миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ни разу не фиксировали ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы заявленные Владимиром Путиным обвинения украинских военных в «геноциде» на Донбассе.

Об этом миссия ОБСЕ сообщила в своем Twitter.

«Заявление России о геноциде в Украине является безосновательной ложью. СММ имеет полный доступ к подконтрольным правительству районам Украины и никогда не сообщала ничего, что хотя бы отдаленно напоминало претензии России», — подчеркнули наблюдатели.

Представители ОБСЕ призвали читать доступные широкой публике отчеты миссии.

Russia’s claim of genocide in Ukraine is a reprehensible falsehood. The SMM has complete access to the government controlled areas of Ukraine and HAS NEVER reported anything remotely resembling Russia’s claims. Read the publicly available reports. https://t.co/0KczWsQoEJ — U.S. Mission to OSCE (@usosce) February 16, 2022

Напомним, президент России Владимир Путин и ранее заявлял, что ситуация на Донбассе «напоминает ему геноцид». А на днях на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин снова заявил, что «на Донбассе происходит геноцид». После этого заявления президента РФ Следственный комитет РФ сразу же открыл дело о «массовых убийствах мирных жителей на Донбассе».

Никаких доказательств или конкретных примеров не приводилось, однако, в СК РФ утверждают, что зафиксированы «сотни таких фактов». Кроме того, российское ведомство обвиняет украинских военных, защищающих свою территорию от оккупантов, в «ранениях и убийствах тысяч мирных жителей, русскоязычных групп, не участвующих в военном конфликте».

Еще в начале февраля газета The Washington Post написала, что в России «на высоком уровне» одобрили план, чтобы создать повод для вторжения в Украину. В Москве, по данным издания, собираются использовать фейковое видео с нападением «украинцев» на российскую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины.

15 февраля Госдума России обратилась к Путину с призывом признать суверенитет «ЛДНР». Президент РФ пока использует этот документ для шантажа Запада и Украины. Он требует от Владимира Зеленского уступок. Этих уступок требуют и наши союзники. В противном случае – и об этом уже намекнул российский президент – нас может ждать новая локальная война на Донбассе. Какие требования выдвигает Москва, и чего от нас хотят наши западные партнеры, читайте в материале LB.ua «Признание ЛДНР: понятная война Путина».

Как известно, «ДНР» и «ЛНР» являются не республиками, а поддерживаемыми Россией оккупированными территориями. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что признание их Россией будет фактически означать ее выход из Минских договоренностей. Верховная Рада также обратилась к международному сообществу с призывом не признавать результаты голосования в Думе и усилить санкции. // LB.ua