Збройні формування РФ відкрито погрожували збити безпілотник спецмісії ОБСЄ

Інцидент стався на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Вільхівка.

Українська сторона СЦКК повідомила про відкриту погрозу з боку збройних формувань РФ щодо збиття безпілотника спецмісії ОБСЄ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Так, з метою моніторингу ситуації, 07 липня об 11:25 патруль Місії прибув на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Вільхівка для здійснення планового польоту безпілотного літального апарату СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося завчасно.

Об 11:30 до команди Місії, яка здійснювала політ БПЛА під’їхав транспортний засіб з двома озброєними найманцями РФ, які наказали спостерігачам приземлити БПЛА, видалити з нього фото- і відеоматеріали та залишити цей район, оскільки в іншому випадку летальний апарат буде збитий. Через 10 хвилин патруль Місії був змушений приземлити БПЛА та покинути район.

“Варто зазначити, що подібні факти агресивної поведінки окупантів стосовно патрулів СММ ОБСЄ мають системний характер”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 28 червня на околиці окупованого населеного пункту Петрівське озброєнні найманці російсько-окупаційних військ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вимагали в агресивній формі від спостерігачів Місії пояснень щодо маркувань на дорозі, які раніше наніс патруль СММ для позначення потенційної наявності мін у навколишніх районах. “Знахабнілі кремлівські найманці відкрито заявили про наміри щодо умисного встановлення мін на дорогах для подальшого перешкоджання вільного пересування патрулів СММ. Представники Місії були вимушені залишити цей район”, – додали в ООС.

8 липня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, Європейський Союз вчергове закликав РФ забезпечити безперешкодне пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

“Перешкоджаючи роботі з моніторингу та свободі пересування, збройні формування Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнутих домовленостей”, – підсумовано у повідомленні.

Нагадаємо, попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України. // LB.ua