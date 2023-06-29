Судитимуть ще одного російського окупанта, який віддав наказ розстрілювати з танка Тростянецьку лікарню

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 28 червня 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця російської федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, 23 березня 2022 року приблизно з 11 год по 12 год під час окупації російськими військовими м. Тростянець Сумської області з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню. У ході слідства вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів зі 125-мм гармати указаного танка по будівлі лікарні 23-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська».

На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше два постріли прямою наводкою з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували пацієнти та персонал лікарні.

Оскільки місцеперебування обвинуваченого наразі встановлюється, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування у відповідності з вимогами КПК України, що дозволить у подальшому притягнути його до кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, членів екіпажу іншого танка, з якого 18 березня 2022 року здійснено прицільний постріл по будівлі зазначеної лікарні, 9 травня 2023 року визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались Службою безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура