Збито 61 російський БПЛА, 42 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 5 січня 2025 року (із 19.00 4 січня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.

42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Генеральний штаб ЗСУ