«Жабогадюкінг»: Пригожин заявив про удар Міноборони РФ по позиціям ПВК «Вагнер»

Внаслідок ракетного удару у ПВК “Вагнер” багато жертв.

Російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”.

Про це заявив ватажок найманців Євген Пригожин.

“Завдано ракетного удару по таборах ПВК “Вагнер”. Багато жертв. За інформацією бійців-очевидців удару було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО РФ”, – заявив Пригожин.

Він пообіцяв, що найближчим часом ПВК “Вагнер” ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

“Нас підло обдурили та намагалися позбавити можливості захищати свої будинки. Ми були готові піти на поступки Міноборони, здати зброю, знайти рішення, як ми далі захищатимемо країну. Але ці мразоти не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах”, – сказав ватажок найманців.

Також Євген Пригожин пообіцяв, що “цю тварюку (міністра оборони РФ Сергія Шойгу, – ред) буде зупинено”.

Згодом Пригожин повідомив, що Шойгу спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнера.

“Він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів втемну, щоб нас знищити”, – сказав голови ПВК “Вагнер”.

Сьогодні зранку Пригожин опублікував відео, в якому критикує Міноборони РФ та звинувачує їх в обмані Путіна. За словами Пригожина, російські військові в Україні “вмиваються кров’ю”, ЗСУ успішно наступають, а у російській армії немає ніякого управління.

Сьогодні ж вдень ватажок найманців заявив, що написав заяву до Слідчого комітету РФ щодо міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, котрі “несуть відповідальність за геноцид російського народу”.

Раніше повідомлялося, що найманці ПВК “Вагнер” тероризують жителів міста Олешки на Херсонщині, котрі відмовилися від російських паспортів. // LB.ua