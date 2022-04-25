ЗМІ показали перші ехолокаційні знімки затонулої «Москви» (фото)

Крейсер буквально розламався на дві частини від удару об морське дно.

Російський крейсер «Москва», в який 13 квітня потрапили українські «Нептуни», лежить на дні Чорного моря. Тепер в мережі з’явилася перші ехолокаційні знімки ексфлагмана Чорноморського флоту РФ.

Їх опублікував Одеський ресурс «Думська» у себе в телеграмі.

Одеський дайвер-інструктор Ростислав Курочкін звернув увагу, що крейсер ліг на дно лівим бортом. Це відповідає заяві Міноборони РФ про втрату остійності та світлинам, де «Москву» хилило саме в ліву сторону.

«Судячи з розташування уламків корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови», – додає драйвер.

Не менш цікавим є другий знімок, де видно уламки лежачого неподалік від крейсера вертольота Мі-26. Він ймовірно використовувався при спробі гасіння пожежі на кораблі і разом з ним пішов на дно, хоча заяв про втрати вертольотів даного типу від РФ не було.

Перевірених відомостей про те, хто вивчав дно Чорного моря, наразі немає Але фотографії разюче нагадують німецький Активний сонар Atlas Electronik CSU 90. Таким в регіоні оснащені тільки підводні човни Dolphin ВМС Ізраїлю, пише ЗМІ.

До речі, на місці, де затонув російський крейсер «Москва», прямо зараз працює спеціальний рятувальний корабель «Комуна». З його допомогою спробують дістати ракети, а також секретні документи і військове обладнання. // УНІАН